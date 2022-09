Brazil's President Jair Bolsonaro (2-R) and former football player and senator Romario (2-L) are seen on the stands before the Copa Libertadores second leg semifinal football match between Flamengo and Velez Sarsfield, at the Maracana stadium in Rio de Janeiro, Brazil, on September 7, 2022. - AFP

Publicado 09/09/2022 11:00

A disputa por um espacinho ao lado de Bolsonaro não se restringiu aos aspiras a uma vaga de deputado. Entre a turma que briga pelo Senado, também sobraram torpedos. Clarissa Garotinho se esmerou para estar com o presidente em absolutamente todas as ocasiões — da chegada no Santos Dumont ao camarote no Maracanã, passando pela motociata. Daniel Silveira conseguiu sua casquinha em Copa. Mas no palco do futebol, quem reinou foi Romário.