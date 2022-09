Pastor Everaldo - divulgação

Publicado 08/09/2022 13:00

Contrariando a tradição da política, no PSC de Pastor Everaldo, quem já tem um gabinete na Alerj... não teve vez. Alexandre Knoploch e Léo Vieira ficaram sem um tostão do fundo partidário. Os dois dizem ter aberto mão do dindim — mas o cabo de guerra dentro da sigla é conhecido.