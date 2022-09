Em sentido horário: Romário (PL), André Ceciliano (PT), Bebeto (PSD) e Renato Zaca (PL) - Fotos: divulgação

Publicado 08/09/2022 07:00

Se em 2018 o senador Romário (PL), então candidato ao governo, e o deputado Bebeto (PSD) repetiram na política a parceria da Copa do Mundo de 1994, os antigos camisa 11 e 7 da Seleção agora têm novos parceiros de bola. Renato Zaca (PL) publicou um vídeo em suas redes no qual é apresentado pelo Baixinho como sua dobrada para federal. Já o baiano, que agora tenta conquistar um gabinete em Brasília, troca passes com o aspira a senador André Ceciliano (PT).