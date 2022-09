Presidente do Detran.RJ, Adolfo Konder; presidente do Sindicato das Autoescolas, André Melo; e diretor de Habilitação do Detran.RJ, Ricardo Pereira Dinis - Márcio Leandro/Detran.RJ

Publicado 06/09/2022 11:00

Ficou mais fácil a vida de quem tinha dificuldade na hora de marcar as provas teóricas do Detran. Agora, as autoescolas também poderão realizar o exame — desde que não tenham sofrido nenhum tipo de penalidade nos últimos 12 meses. O órgão continua a oferecer o teste.

Não é apenas quem nunca tirou a carteira de habilitação que poderá fazer o exame nos Centros de Formação de Condutores. Motoristas penalizados com a suspensão do direito de dirigir também poderão marcar as provas em outras dependências.

Vale ressaltar que, para garantir a confiabilidade do processo, serão implementadas tecnologias de monitoramento online nos locais de aplicação.