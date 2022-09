A deputada federal Clarissa Garotinho - Foto Divulgação

Publicado 05/09/2022 15:47

Apostando em um discurso conservador em sua campanha ao Senado, Clarissa Garotinho (União) ganhou o apoio de uma figura popular nesse eleitorado. No domingo (4), ela publicou um vídeo elogioso da ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos Damares Alves.

Na peça, a também candidata ao Senado — pelo Distrito Federal — afirma conhecer desde criança a aspira do União, bem como suas "verdadeiras motivações".

E as relações políticas entre as duas não vêm de hoje.

Durante o período em que trabalhou no Poder Executivo, a ex-assessora parlamentar de Magno Malta foi uma das que mais abriu as portas de seu ministério à deputada fluminense, junto com Tarcísio de Freitas (Infraestrutura) e Tereza Cristina (Agricultura). Inclusive, antes de deixar o ministério para estar apta a se candidatar, a filiada ao Republicados deixou tudo acertado um mutirão em Campos, realizado por sua sucessora, Cristiane Brito.