Marcelo Freixo apresenta plataforma colaborativa com propostas para o governo do RioRenata Cristiane

Publicado 04/09/2022 09:00

No curto período eleitoral, os postulantes ao governo do Rio aderiram às redes para ganhar votos. Tanto Marcelo Freixo (PSB) como Cláudio Castro (PL) e Rodrigo Neves (PDT) têm investido em propaganda virtual — e, nesse quesito, foi o pessebista quem saiu na frente: foram R$ 370 mil desembolsados até agora só no Google, de acordo com a empresa. A conta inclui R$ 187 mil gastos pelo diretório fluminense antes do início oficial da campanha. O valor total é o mais alto entre todos os candidatos a governador do Brasil que miraram no YouTube e na plataforma AdSense. Já o governador e o ex-prefeito de Niterói investiram R$ 70,5 mil e R$ 60,5 mil, respectivamente. O pedetista, por outro lado, foi quem mais focou no Facebook: os gastos são de quase R$ 15 mil.

