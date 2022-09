Cláudio Castro (PL) discursa no Buraco do Lume nesta segunda-feira - Divulgação

Publicado 03/09/2022 07:00

Todo mundo sabe como é difícil tirar um microfone da mão de um político. Só que o amor da turma pela própria voz tem atrapalhado Cláudio Castro (PL). É que, pelo protocolo, o governador é sempre o último a falar nos eventos. E quando o comício é à noite, além do cansaço da plateia, ele ainda tem que competir com... a novela. As quartas-feiras são um desafio maior. Resultado: os primeiros a falar contam com uma audiência muito maior do que a estrela principal.