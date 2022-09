O deputado Otoni de Paula (MDB) e o presidente Jair Bolsonaro (PL) - Divulgação

Publicado 02/09/2022 07:00

E se o PT tem seu encontro com evangélicos na sexta-feira, Bolsonaro (PL) também estará com o segmento... no dia seguinte. E com foco bem preciso: de manhã, ele fala a cerca de três mil mulheres. No fim da tarde, a jovens. E entre os dois compromissos, irá com Otoni de Paula (MDB), organizador dos eventos, à Assembleia Geral Extraordinária da Convenção Estadual das Assembleias de Deus Ministério Madureira. A primeira-dama Michele Bolsonaro confirmou presença.