Gabriel Monteiro durante audiência na Câmara dos vereadores, no Centro do Rio de Janeiro, nesta quinta (18) - Sandro Vox

Publicado 01/09/2022 09:00

A rejeição do registro de Gabriel Monteiro pelo Tribunal Regional Eleitoral, em um placar de 6 a 1, foi um banho de água geladíssima no PL. Enquanto houver possibilidade de recurso, a legenda segue firme com o ex-vereador. "Somos um partido que prima pela coesão", diz um cartola. Mas a turma da política, que não é boba, já está de calculadora na mão. Afinal, quem entende do riscado diz que Monteiro tem boas chances de conseguir aparecer no horário eleitoral — mas a possibilidade de emplacar a candidatura é bem mais baixa. A expectativa era o youtuber levar pelo menos 300 mil votos, "puxando" mais dois aspiras. Agora, quem tem menos balas na agulha precisará garantir 20% do quociente eleitoral (algo como 35 mil votos) para sonhar com a vitória.

Picadinho

Wagner Botelho, presidente da OAB-Caxias, fez a entrega de 11 carteirinhas para novos advogados e outras quatro para estagiários, na sede da entidade, em Caxias.Hoje se formam as duas primeiras turmas da Oficina-Escola de Conservação do Palácio Tiradentes. A iniciativa é parte da transformação da antiga sede da Alerj em espaço cultural.A companhia de ballet clássico russo St Pettersburg Ballet on Ice desembarca no Rio de Janeiro para curta temporada no Teatro Multiplan, na Barra, até domingo.