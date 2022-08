O Programa Sala de Convidados, exibido pelo Canal Saúde da Fiocruz - Divulgação

Publicado 31/08/2022 16:27

Em homenagem ao bicentenário da independência, o Programa Sala de Convidados, do Canal Saúde da Fiocruz, apresentará o debate "200 anos de Ciência e Tecnologia". O encontro está marcado para às 11h do próximo dia 08 e contará com a presença dos representantes da Fiocuz, da Associação Nacional de Pós-Graduação e Ciências Sociais e da Sociedade Brasileira pelo Progresso da Ciência.