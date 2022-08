Ex-secretários e ex-ministro da Saúde são candidatos a deputado federal - Divulgação

Publicado 31/08/2022 13:00

Na disputa de ex-chefes da Saúde por uma vaga em Brasília, Daniel Soranz lidera o ranking de recursos para a campanha. Além dos R$ 776 mil do PSD, ele recebeu quase a mesma quantia em doações. Dr. Luizinho, secretário estadual no governo Pezão, registrou R$ 1 milhão do PP, além de ter investido R$ 100 mil próprios. Já o ex-ministro Eduardo Pazuello levou R$ 500 mil do PL — e tem ainda R$ 111 de doadores.