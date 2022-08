Abrigo de Campo Grande será o primeiro a receber reforma - Ascom / Fundação Leão XIII

Publicado 31/08/2022 07:00

A Fundação Leão XIII dá início nesta quarta-feira (31) ao projeto de recuperação de seus três abrigos. O primeiro a receber as obras, em parceria com a Secretaria de Infraestrutura e a Emop é o de Campo Grande. Depois, virão os de Nova Sepetiba e Itaipu. Ao todo, 147 idosos são acolhidos nas instituições — e um dos objetivos da reforma é aumentar o número de vagas. O Hotel Popular na Central do Brasil também vai passar por reformas para ser a Central de Serviços da fundação.