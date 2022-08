A deputada estadual Martha Rocha - Divulgação Alerj

Publicado 30/08/2022 11:00

A deputada Martha Rocha (PDT) tem uma homônima este ano. E com direito a confusão no site do TSE. Embora a concorrente tenha outra grafia e use apenas o sobrenome de urna Targino, a candidata do PROS também ganhou um selinho de "reeleição" — como se já tivesse mandato.