Acordo firmado entre Defensoria Pública do Rio e do Tribunal de Justiça do EstadoDivulgação

Publicado 29/08/2022 14:13

Para fomentar a educação eleitoral e participação cidadã, serão distribuídas cartilhas socioeducativas elaboradas pela Escola Judiciária do TJ nas unidades da Defensoria do estado fluminense, além da divulgação eletrônica do material. A iniciativa é uma parceria da Defensoria Pública do Rio e do Tribunal de Justiça do Estado, que firmaram um acordo de cooperação na última terça-feira (23).

“Esse acordo ressalta o compromisso das instituições com a democracia e é mais uma demonstração da nossa confiança no sistema eleitoral brasileiro”, afirmou Rodrigo Pacheco, defensor público-geral.