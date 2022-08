Romário participa do lançamento da candidatura de Rodrigo Bacellar, em Campos - Divulgação

Publicado 29/08/2022 15:09

Após assinar uma carta em compromisso com pautas de interesses dos evangélicos, o senador Romário (PL) está com a fé na ponta da língua. Foi o que ele demonstrou no último fim de semana, ao participar do lançamento da candidatura de Rodrigo Bacellar (PL), em Campos dos Goytacazes.

“Sem a benção do Senhor esse evento não aconteceria”, discursou o Baixinho, em um aceno a esse segmento do eleitorado logo no início de sua fala.

O ex-secretário de Governo de Cláudio Castro (PL), aliás, mantém prestígio com o ex-chefe. Tanto o mandachuva do Palácio Guanabara como o vice em sua chapa, Washington Reis (MDB), compareceram ao evento.