Alana Passos, Marcelo Crivella e Tia Ju em Duque de Caxias - Foto de leitor

Publicado 28/08/2022 11:00

A caminhada do Marcelo Crivella no calçadão de Caxias na sexta-feira causou ciumeira entre duas deputadas de mandato da Alerj. Alana Passos (PTB) e Tia Ju — do Republicanos do ex-prefeito — começaram com sorrisos e quase terminaram com estresse. Tia Ju chegou a ameaçar ir embora.