Tendência é campanhas apostarem cada vez mais no digital — e ficarem mais parecidas umas com as outras - Agência Brasil

Tendência é campanhas apostarem cada vez mais no digital — e ficarem mais parecidas umas com as outrasAgência Brasil

Publicado 27/08/2022 09:00

Quem é que não viu, nas últimas semanas, uma série de posts bem parecidos nos quais, ao som da música eletrônica "Everybody", uma penca de fotos se sucedem? Amigos, parentes, lojas, restaurantes — e, claro, políticos — aderiram à moda. Ou melhor, "trend", na língua das redes sociais. Com as regras cada vez mais estritas para contratar cabos eleitorais e o dindim mais curto de um lado, e, do outro, com a possibilidade de alcançar novos eleitores sem precisar ir fisicamente a eles, a tendência é as campanhas ficarem cada vez mais digitais. E, talvez, um tanto mais parecidas. Para chegar ao prêmio máximo — aparecer na lupa como uma das recomendações aos usuários —, é preciso pegar a onda na hora certa. Além de garantir os likes para bombar a entrega. Picadinho Hoje, o Play Festival leva programação cultural gratuita ao Marco XI, em Santa Cruz, a partir das 10h. Haverá oficinas, debates e apresentação do grupo Oz Crias. Margarida Pressburger coordena Seminário de Direitos Humanos, na próxima terça (30), no auditório da OAB-RJ. O Crab, no Centro do Rio, recebe hoje as oficinas gratuitas "Sabores do Centro-Oeste", como parte da mostra que está em cartaz no centro cultural.

Relatar erro

Você pode gostar