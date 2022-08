Propaganda Eleitoral - Divulgação

Publicado 26/08/2022 15:10

No primeiro dia de propaganda eleitoral gratuita, muitos partidos optaram por ir nas apostas seguras — ou seja, apresentar quem tem mais chance de conquistar uma cadeira na Alerj. No União Brasil, só teve vez os nomes que já têm mandato. O PL de Cláudio Castro seguiu a mesma linha: as únicas exceções foram Carolina Myssen e a irmã de Gabriel Monteiro — que fez questão de ressaltar o parentesco.

O PSD também apostou nas estrelas. Tiveram vez tanto deputados com mandato — Luiz Paulo, Lucinha e Adriana Balthazar —, como ex-secretários de Eduardo Paes. Aliás, Guilherme Schleder, ex-mandachuva de Esportes, fez questão de se apresentar como “o candidato” do prefeito.

Em sua maioria, os partidos da base de Cláudio Castro estamparam o nome do governador ao fundo, ao apresentar os candidatos a estadual. Alana Passos (PTB), que pessoalmente não faz campanha pela reeleição do chefe do Guanabara, acabou tendo o nome associado ao dele. O Cidadania, por outro lado, optou por não mencionar a corrida fluminense. Na tela, apenas uma menção a Simone Tebet, candidata à Presidência.

Vale lembrar que a federação entre o Cidadania e PSDB — partido de Cesar Maia, vice na chapa de Marcelo Freixo(PSB) — segue rachada, com o partido de Comte Bittencourt caminhando com Rodrigo Neves (PSD). Mas veja só: o PSDB também não teve qualquer símbolo de “Freixo governador” ao apresentar seus postulantes à Alerj. Aliás, o PSOL fez o mesmo. Ao fundo, havia apenas um discreto apoio a Lula.