Os candidatos ao Senado Clarissa Garotinho, Romário, Daniel Silveira e Cabo Daciolo - Fotos: divulgação

Publicado 26/08/2022 07:00

Na raia conservadora, Romário (PL) e Clarissa Garotinho (União) saíram na frente na busca por votos evangélicos. O Baixinho tem o apoio dos pastores Abner Ferreira e Silas Malafaia e, na semana passada, assinou um compromisso com valores conservadores. Já Clarissa Garotinho (União) conquistou ontem o respaldo do Republicanos — sendo que, antes, já tinha levado o PSC. Sem uma denominação que o abrigue, Daniel Silveira (PTB) partiu para o ataque contra o ex-jogador. E Daciolo (PDT), fortemente identificado com o segmento, acena a uma ponte com a esquerda.