Publicado 25/08/2022 09:00

A Executiva estadual do PSB se reúne hoje para por um fim às aflições que rondam os candidatos. Até agora, os aspirantes não sabem nem por quanto tempo vão aparecer na telinha, e nem quanto poderão gastar nas campanhas. A decisão foi sendo protelada na expectativa de que ambas as decisões fossem tomadas uma vez que os recursos da Nacional batessem na conta — o que ainda não aconteceu. Os pessebistas não são os únicos na expectativa. Em situação ainda mais complicada estão os filiados ao PROS e ao PRTB. As duas siglas passaram por mudanças bruscas nos respectivos diretórios nacionais por causa de decisões judiciais, e agora — com a bola já rolando — a turma está na berlinda. Tem até quem pense em jogar a toalha.





Picadinho

De amanhã até 4 de setembro, o Cadeg participa da 9ª edição do Rio Wine and Food Festival, com 10 empórios servindo a primeira taça a R$ 18.

A peça "Anos 80 — Uma experiência Ploc", com o ator Daniel Del Sarto, terá única apresentação no sábado, no teatro Solar, em Botafogo.

A Criminalista Fabiana Marques estará na OAB amanhã para comemorar os 200 anos do Tribunal do Júri, que terá como palestrante Carlos de Almeida Castro, o Kakay.