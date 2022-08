Cesarão recebe obra de asfalto para chegada do Cidade Integrada - Foto de leitor

Publicado 24/08/2022 09:00

O programa Cidade Integrada já começou a se espalhar para além do Jacarezinho e da Muzema. Porém, com uma abordagem diferente da utilizada nas primeiras comunidades, onde a polícia foi o primeiro representante do Estado a chegar. Agora, quem está tanto no Pavão-Pavãozinho como no Cesarão são servidores com coletes do projeto, vistoriando prédios e recolhendo as demandas locais. No morro da Zona Sul já começaram a ser oferecidos cursos para mulheres e atividades para idosos, enquanto a Zona Oeste recebeu obras de asfaltamento. Mas a inauguração mesmo, ah, essa vai ficar para novembro — depois do período eleitoral.

A primeira edição do projeto "Encontro do violão brasileiro", com diversas gerações de musicistas, estreia hoje, no CCBB, com patrocínio da Brasilcap.

Nesta quarta, Tatiana Altberg lança o livro "Quem eu acordei hoje?", que reúne interações da artista com 33 servidores da extinta Secretaria de Estado de Segurança do Rio.

Nesta quarta-feira, a Alerj vota o PL 6060/2022 que autoriza o Poder Executivo a implantar a educação climática no currículo da Rede Estadual de Ensino.