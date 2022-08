Bianca Monteiro, rainha da bateria da Portela - Delmiro Junior/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 24/08/2022 07:00

Tem gente querendo atravessar o samba de Bianca Monteiro, a Rainha da Bateria da Portela. Embora a escola seja uma das únicas— junto com Mangueira, Beija-Flor e, agora, Paraíso do Tuiuti — cuja musa seja "eleita" pela comunidade, há uma campanha para entregar o honroso posto a Shayene, mulher do ex-presidente da Vila Isabel Wilson Vieira Alves, o Moisés. A atual representante dos tamborins de Madureira, no entanto, tem o apoio do ninho da águia.