Clarissa Garotinho compareceu ao lançamento da candidatura de Marcos Muller - Reprodução / redes sociais

Clarissa Garotinho compareceu ao lançamento da candidatura de Marcos MullerReprodução / redes sociais

Publicado 23/08/2022 12:00

Marcos Muller (União) teve que se equilibrar no domingo entre dois candidatos ao Senado. Tanto André Ceciliano (PT), seu convidado, como a colega de partido Clarissa Garotinho prestigiaram o lançamento de sua campanha. A solução salomônica foi ceder o microfone aos dois aspiras. Na segunda-feira (22), ela voltou a dividir o palanque com um adversário na corrida eleitoral — desta vez com Romário (PL) , após uma caminhada ao lado do governador Cláudio Castro.