Sede do TCE - Reprodução internet

Sede do TCEReprodução internet

Publicado 23/08/2022 07:00

Embora tenha entregado ao TRE a lista dos gestores com contas irregulares no último dia 11, o Tribunal de Contas do Estado não exibia a relação em seu site até segunda-feira (22). Em nota, o TCE informou que fará a atualização o mais rapidamente possível, possibilitando ao público acessar as informações. Carlos Frota, do Ibrapej, alerta que constar na lista não necessariamente significa que a pessoa esteja inelegível: "cabe à Justiça Eleitoral fazer a análise".