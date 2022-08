A delegada Gabriela Von Beauvoir, a tenente-coronel Cláudia Moraes e a jornalista Mônica Ramos - Divulgação

Publicado 21/08/2022 09:00

No próximo domingo, no clássico Botafogo x Flamengo, a torcida feminina que comparecer ao Estádio Nilton Santos terá um posto policial especial para elas. A iniciativa batizada de #AHoraDelas é uma parceria entre o Fogão e o Departamento Geral de Polícia de Atendimento à Mulher, e a ideia é levar o combate ao assédio a outros clubes. A novidade foi revelada pela delegada Gabriela Von Beauvoir, em entrevista a Mônica Ramos, no programa Gente do Rio. Há ainda mais iniciativas na frente de luta contra a violência de gênero. A partir desta semana, as Delegacias de Homicídios da Capital, da Baixada Fluminense e da região de Niterói passarão a ter Núcleos de Feminicídio, que darão suporte para pessoas que, de alguma forma, foram atingidas pelo crime.

Picadinho

O presidente do Sinduscon-Rio, Cláudio Hermolin, participa, na terça-feira, do lançamento do Projeto Rio Construção, na Firjan.

O livro "A Saúde do Brasil", organizado por diretores do IEPS e pelo economista Fabio Giambiagi, será lançado na próxima amanhã na Livraria Argumento, no Leblon.

No dia 7 de setembro, a Secretaria Municipal de Esportes e Rocky Spirit apresentam documentários sobre vida ao ar livre em Ipanema e em duas Vilas Olímpicas.