Vanessa Felippe está filiada ao PDTReprodução / redes sociais

Publicado 20/08/2022 11:00

O sobrenome Felippe terá dois representantes nas urnas. Mãe de Jorge Felippe Neto, Vanessa vai concorrer com o filho a estadual — ele pelo Avante, e ela pelo PDT. Desta vez, ambos com o final 800, usado pelo clã. Em 2016, ela e o pai se candidataram, mas só Jorge ficou com o número.