Publicado 19/08/2022 16:51

A prefeitura do município vai criar o Comitê Plástico Circular Rio para realizar a gestão dos resíduos plásticos na cidade. Depois do lançamento de uma moeda social para incentivar as comunidades a reciclarem o lixo produzido localmente, essa é outra medida que reitera a agenda ambiental.

A ideia é fruto de uma parceria entre o município e a União Europeia pelo Programa Plásticos Circulares nas Américas (CPAP). O comitê municipal será formado por representantes de diferentes secretarias do governo municipal, como Meio Ambiente, Limpeza Urbana e Ordem Pública. As secretarias irão trabalhar de forma integrada, atuando em diferentes frentes, com foco na produção e no consumo de plásticos mais sustentáveis.