Lançamento da campanha à reeleição do deputado federal Otoni de Paula (MDB-RJ), e de Otoni de Paula Pai (MDBDivulgação

Publicado 19/08/2022 11:06 | Atualizado 19/08/2022 12:06

Assim como Bolsonaro tem investido no público evangélico, Romário (PL) partiu para o ataque na tentativa de cativar esse eleitorado. O senador candidato à reeleição assinou uma carta-compromisso em defesa de valores conservadores. A leitura do texto foi feita na noite desta quinta-feira (18), no lançamento da campanha à reeleição do deputado federal Otoni de Paula (MDB-RJ), e de Otoni de Paula Pai (MDB) a deputado estadual.

Pastor da Assembleia de Deus e vice-líder do governo na Câmara, Otoni é o primeiro aliado do presidente Jair Bolsonaro (PL) a manifestar publicamente apoio a Romário. Diante de quase 3 mil pessoas, em sua maioria caravanas de igrejas, o senador leu o termo de compromisso com pautas como o direito à vida desde a concepção, a família como instituição sagrada, e combate a ideologia de gênero, por exemplo

Otoni de Paula ressaltou que já teve “pré-julgamentos” em relação a Romário, mas mudou de ideia ao pesquisar sobre ele. De acordo com levantamento do deputado federal, o Baixinho votou 98% das pautas do presidente Bolsonaro e defendeu todos os valores cristãos.