Pesquisa foi realizada pela Defensoria Pública do Rio de JaneiroDivulgação

Publicado 19/08/2022 09:00

Em julho, a Defensoria Pública do Rio ultrapassou, pela primeira vez, a barreira das 9 mil novas ações. O número foi registrado pelo Sistema Verde de Dados, ferramenta responsável por cruzar dados e produzir relatórios — e que, atualmente, é alimentada por 270 órgãos, ante os 96 de 2019. Para a subdefensora Paloma Lamego, o volume de trabalho também pode ser explicado pela retomada do atendimento presencial. Foram exatos 9.195 casos — 73% a mais do que julho de 2021, e pouco mais de 70% em relação a novembro, mês com o maior número de iniciais registradas no ano passado. O número mais alto, no entanto, não mudou o perfil do trabalho: a principal demanda da população é em relação a assuntos, de família, sendo 1.937 pedidos de pensão alimentícia.





