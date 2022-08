Leandro Cavalieri, que participou de ato em ataque ao STF, recebeu o apoio de Carlos Portinho - Reprodução / redes sociais

Publicado 18/08/2022 11:00

Anteriormente conhecido como "Cavalieri do Otoni" — embora nunca tenha sido assessor de Otoni de Paula —, Leandro Cavalieri tem novo padrinho. Um dos participantes do ato em que fogos foram disparados contra a sede do STF vai concorrer a federal sob as bênçãos de Carlos Portinho.