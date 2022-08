Xande de Pilares grava jingle de Luiz Cláudio Ribeiro - Divulgação

Xande de Pilares grava jingle de Luiz Cláudio RibeiroDivulgação

Publicado 18/08/2022 09:00

Antes de embalarem o Carnaval de 2023, vários sambistas de peso estão esquentando os tamborins nas gravações dos jingles políticos. Alcione é a voz principal da campanha de Chiquinho da Mangueira (SDD). Xande de Pilares empresta seu talento para o tema do candidato a estadual Luiz Cláudio Ribeiro (PSD). Já o bolsonarista Alexandre Knoploch (PSC) apostou na voz de Wantuir, intérprete oficial da Unidos da Tijuca. E Moacyr Luz não só gravou, como escreveu a música para Eduardo Cavaliere (PSD). Os sambistas Arlindinho Neto, Inácio Rios e Fred Camacho são compositores e cantores do samba com rap da campanha do Daniel Soranz (PSD). Aliás, a mãe de Arlindinho, Babi, também está na pista — mas ainda não divulgou seu jingle.

Picadinho

Ipanema ganha hoje um coworking médico em Ipanema, o Bossa Consultórios, com sete salas, entre elas uma de Psicologia.

Nesta quinta-feira a EAV Parque Lage vai sediar o lançamento do livro Katie van Scherpenberg: Olamapá, das 18h às 20h, no Salão Nobre.

Começa hoje o Maricá Musical, que acontecerá também sexta e sábado. A entrada é gratuita e os shows são a partir das 19h, na Praça Orlando Barros de Pimentel.