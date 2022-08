Ex-governador do Rio, Wilson Witzel - Jefferson Rudy/Agência Senado

Publicado 17/08/2022 15:50

Mais do que pedir votos na arrancada da campanha, o ex-governador Wilson Witzel (PMB) tem apostado em partir para cima dos adversários e em se defender do impeachment que sofreu no ano passado. Dos dez últimos posts no Twitter, a metade usa a palavra "golpe" e apenas um, relacionado ao primeiro debate eleitoral, não aborda o processo de afastamento finalizado em maio de 2021.

Aliás, o ex-juiz esteve nesta quarta-feira (17) na Assembleia justamente para saber se há algum pedido de impeachment contra seu vice e atual governador, Cláudio Castro (PL). Nas redes, Castro foi o alvo escolhido. Uma postagem do chefe do Palácio Guanabara sobre a redução dos índices de criminalidade foi ironizada: "Obrigado pelo reconhecimento", escreveu.

Até o momento, porém, a tática não tem obtido resultado expressivo. Dos posts analisados, o mais bem sucedido foi justamente o que abordou o primeiro confronto entre os candidatos ao governo.

Foram 81 curtidas à mensagem, que dizia: "Me atacam, mas não me querem no debate! Aos covardes, digo q estou voltando. Ao povo Fluminense, q ele terá uma segunda chance!". Mas entre os 157 comentários em resposta, a maioria não era lá muito amigável...