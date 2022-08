Prefeitura admite que profissionais nomeados na RioEventos estão alocados em outros órgãos - Agência O Dia

Prefeitura admite que profissionais nomeados na RioEventos estão alocados em outros órgãosAgência O Dia

Publicado 17/08/2022 09:00

Intrigado com a quantidade de nomeações diárias na RioEventos (cujo nome oficial é RioCentro), Pedro Duarte (Novo) foi às contas: foram 266 publicações no Diário Oficial — sendo que, dessas, 114 saíram depois do fechamento da folha de junho. Na última lista de pagamentos disponível, 45 pessoas receberam um salário bruto superior a R$ 10 mil. O entra (mas não sai) é tamanho que, quando o vereador foi pessoalmente à empresa municipal, foi questionado se estava lá... para tomar posse. À coluna, a prefeitura apresentou a mesma justificativa ouvida por Duarte: "há profissionais alocados em outros órgãos da estrutura municipal". A gestão Paes prometeu dar transparência aos nomes, funções e órgãos para os quais os contratados prestam serviço.

Picadinho

Iza Salles lança o livro "O Coração do Rei", no Shopping Cassino Atlântico, hoje, apresentando um dos períodos mais significativos da história brasileira.

A psicóloga Flavia Pitella participa do novo podcast "Cuide Bem do Seu Quintal", falando sobre saúde mental a partir dos afetos desenvolvidos na escola e na família.

Estão abertas as inscrições do programa Desenvolve Mulher na Comunidade da Maré, com aulas de estética, maquiagem e artesanato para mães solos de 16 a 30 anos.