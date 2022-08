Cláudio Castro e Francisco Dornelles em evento do PP - Divulgação

Cláudio Castro e Francisco Dornelles em evento do PPDivulgação

Publicado 16/08/2022 13:00

Francisco Dornelles surpreendeu os presentes no evento em que o PP reafirmou o apoio a Cláudio Castro. No discurso, o tom suave das conversas particulares deu lugar a uma potente voz de barítono — para Julio Lopes, mostra da força de comando do presidente de honra.