Postagem de Anderson Moraes no Twitter - Divulgação

Postagem de Anderson Moraes no TwitterDivulgação

Publicado 15/08/2022 14:32

A campanha só começa oficialmente na terça-feira (16), mas o clima de eleições já está pegando fogo no Rio de Janeiro. O pré-candidato à reeleição como deputado estadual Anderson Moraes (PL) registrou no último domingo (14) uma ocorrência contra o vizinho na 16ª delegacia de polícia, ao ter o veículo de trabalho pintado de branco.

Na van do deputado não constava qualquer indicação partidária, embora estivesse escrito “2022, o ano do Brasil”. Quem prestou solidariedade ao parlamentar em sua postagem no twitter sobre o acontecido foi o vereador Carlos Bolsonaro, que disse acompanhar a sua trajetória.



“Apenas sigo seu exemplo e de seu Pai, estamos juntos nessa luta! Um abraço, conte comigo!”, respondeu Anderson.