Vereadora de Niterói Benny Briolly apresenta cópia de email com ameaça e ataques racistas e transfóbicosReprodução

Publicado 14/08/2022 07:00

Apesar do mandato de vereadora e dos 38 mil seguidores no Instagram, Benny Briolly (PSOL) ainda não conseguiu ser verificada na rede — e nem no Twitter. E, com isso, enfrenta problemas para divulgar seu conteúdo. A equipe jurídica enviou notificações extrajudiciais às empresas.