Estação Gramado do BRT na época em que havia sido atingida por uma carreta - Felipe Ouverney

Publicado 13/08/2022 09:00 | Atualizado 13/08/2022 10:30

Fechada em 2018, quando os ônibus articulados deixaram de circular no corredor da Av. Cesário de Melo, a Estação Gramado nunca voltou a funcionar. E agora, nem mesmo a antiga estrutura está no local. Relator da Comissão Especial do BRT na Câmara, William Siri (PSOL) ficou intrigado ao ver que a portaria autorizando a interdição da Rua Gramado para as obras no local não deixa claro se é caso de reforma ou de um adeus definitivo — e encaminhou um requerimento de informações à Secretaria de Transportes. Atualmente, é necessário andar cerca de 600 metros a mais para embarcar pela estação Pina Rangel. A Mobi-Rio confirmou a desmontagem de Gramado, justificando que havia danos estruturais, além de baixa procura pelos usuários.

Picadinho

Fernando Rosa apresenta o show ALIVE no Rio Gastronomia. O evento será no Jockey Club da Gávea, hoje, às 20h.



O Centro de Teatro do Oprimido (CTO) participa do “Papo legal” hoje, no Museu da Maré, debatendo Diversidade, Cultura e a Favela.



Hoje, Luiz Mantovani e Raphael Brito inauguram, às 10h, o espaço Nos Caminhos de Oxalá, com uma palestra sobre o autismo.