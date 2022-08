Sessão da Câmara - Divulgação

Publicado 11/08/2022 18:37

Os ânimos esquentaram na sessão desta quinta-feira (11) na Câmara, a primeira depois da aprovação do relatório do Conselho de Ética no caso Gabriel Monteiro. Todos os integrantes do colegiado referendaram o trabalho de Chico Alencar (PSOL), que recomendou a cassação do vereador.

Gabriel foi ao microfone se defender — partindo para o ataque contra Chico Alencar. Mas o relator não ficou ao relento. Ele recebeu o apoio de colegas como Rosa Fernandes (PSC), que ressaltou a unanimidade na aprovação do texto. Chagas Bola (União), por sua vez, tentou desqualificar o psolista, citando a hipótese de um representante da esquerda ter o caso relatado por Carlos Bolsonaro (Republicanos).

Tarcísio Motta, também do Psol, lembrou ao vereador com menos tempo de mandato que a relatoria não foi escolhida, e sim sorteada. E aproveitou para alfinetar o Zero Dois. Como membro de um dos maiores partidos da Casa, o Republicanos, Carlos poderia ter pleiteado um lugar no colegiado — mas não o fez.