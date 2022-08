O vereador Felipe Michel (PP) - Divulgação / CMRJ

Publicado 11/08/2022 09:00

Às vésperas de uma nova campanha — desta vez, com o intuito de chegar à Alerj — o vereador Felipe Michel (PP) está às voltas com uma ação de investigação judicial eleitoral... do pleito anterior. Está na fase das alegações finais o processo em que ele é acusado de abuso de poder político por "fiscalizar o trabalho da prefeitura" (como escreveu nas redes sociais) durante a distribuição de cestas básicas a taxistas, no começo da pandemia. Ainda que a Justiça determine sua inelegibilidade, como pede o Ministério Público Eleitoral, a decisão de primeira instância não afeta 2022. "Já apresentamos todas as provas, que afastam a alegação da minha participação no evento", diz ele. Caso seja eleito, o gabinete no Palácio Pedro Ernesto será herdado por Marcello Siciliano.





