Câmara de Mesquita cassa o mandato de Ana Cris Gêmeas (PSD)Reprodução

Publicado 10/08/2022 13:56

A vereadora de Mesquita Ana Cris Gêmeas (PSD), única oposicionista na Câmara, acaba de ser cassada nesta quarta-feira (10) por dez votos. E a briga tem tudo para ir parar na Justiça — de novo.

A única mulher do parlamento já tinha sido afastada das funções pelos colegas em abril deste ano, depois que uma CPI foi instalada para investigá-la. Mas, no mês seguinte, ela retornou graças a uma liminar. No entanto, as investigações continuaram — e o relatório fez com que uma comissão processante fosse criada para votar o afastamento definitivo da política.

Na tarde de ontem, porém, o desembargador Cherubin Schwartz, da 12ª Câmara Cível, suspendeu todos os efeitos da CPI — e o relatório que embasou o pedido de cassação. Escreveu o magistrado "As deliberações das CPI's têm de ser fundamentadas e devem observar os limites do devido processo legal".

Mesmo assim, hoje o procedimento foi lido durante 1h30. E, ao fim, aconteceu a votação.