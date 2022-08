Os flamenguistas Bandeira de Mello e Carlos Minc - Divulgação

Os flamenguistas Bandeira de Mello e Carlos MincDivulgação

Publicado 10/08/2022 12:00

Duas dobradinhas estão no aquecimento para disputar os corações rubro-negros. De um lado, o ex-presidente do Fla Eduardo Bandeira de Mello troca passes pelo PSB com o estadual Carlos Minc. No outro campo, o atual vp de futebol, Marcos Braz (PL), faz tabelinha com Rodrigo Amorim (PTB).