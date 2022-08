Centro Esportivo Miécimo da Silva - FRANCISCO ARAUJO/ PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO

Centro Esportivo Miécimo da SilvaFRANCISCO ARAUJO/ PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO

Publicado 10/08/2022 09:00

Os serviços do Instituto Fair Play não foram fornecidos apenas ao Ceperj. A entidade, cujo nome pode ser traduzido por jogo limpo, tem R$ 67,7 milhões em contratos sem licitação com a prefeitura desde 2016, segundo Teresa Bergher (Cidadania). Dos 11 tratos firmados para administrar Vilas Olímpicas e centros esportivos, cinco são da gestão Crivella — os mais vultosos, somando R$ 57,7 milhões. A maior fatia foi reservada ao gerenciamento do Miécimo da Silva de 2017 a 2022: até setembro, terão sido R$ 34,5 milhões. O novo governo Paes assinou três contratos, um por dispensa e dois por inexigibilidade, em um total de R$ 7,2 milhões. "Quem analisa estes números friamente até acredita que a gestão Crivella fez uma revolução nos esportes", questiona Teresa.

