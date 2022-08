O governador Cláudio Castro (camisa azul escura), ao lado do ex-governador Garotinho; da deputada federal Daniela do Waguinho; do prefeito Waguinho; do deputado estadual Márcio Canella; Clarissa Garotinho; além de outras lideranças políticas na convenção estadual do União Brasil - Rafael Barreto

Publicado 12/08/2022 10:00

Nos bastidores, tem quem apelide o União Brasil de... União Brazão. O clã comandado por Domingos Brazão é um dos mais importantes da política do Rio — e tem lugar de honra no partido. A advogada Maria Lúcia, além de secretária adjunta estadual, é a presidente municipal do 44.

