Convenção nacional do PL no Maracanãzinho sagrou a candidatura de Bolsonaro à reeleição - Natanael Alves / PL

Publicado 12/08/2022 09:00

Atualmente o maior partido da Assembleia Legislativa, com 14 deputados, o PL jura de pés juntos que vai repetir o resultado em outubro — se não crescer. Os aspiras da legenda estão animados com a perspectiva de uma bela vista da Carioca, mas a disputa não vai ser fácil para quem não faz parte da elite. De toda a nominata, oito são considerados como pule de dez. E o resto, que gaste sola de sapato para se sobressair. A tropa de elite é formada pelo bolsonarista Anderson Moraes; Dr Deodalto, com eleitorado cativo na Baixada; Douglas Ruas, filho do prefeito de São Gonçalo; Filippe Poubel, com sua presença nas redes; Jair Bittencourt, bem estabelecido no Norte do estado; o evangélico Samuel Malafaia; e os ex-secretários Rodrigo Bacellar e Dr. Serginho.





Hoje tem apresentação gratuita do espetáculo de dança contemporânea "Oceanos", no Centro Coreográfico da Cidade, na Tijucada, para o público infantil.

A Fecomércio RJ abre inscrições para o Prêmio Visão Consciente. Qualquer empresa do setor do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do estado poderá concorrer.

O Espaço de Arte e Design Boho abre a exposição de Pat Freire, com óleos sobre tela em grandes formatos e aquarelas, expressando um olhar criativo sobre a natureza.