Desmontagem da Arena multiuso - Fábio Motta / Prefeitura do Rio

Desmontagem da Arena multiusoFábio Motta / Prefeitura do Rio

Publicado 11/08/2022 12:00

Os vizinhos da Lins Imperial, em Lins de Vasconcelos, agradecem: a escola de samba pediu à prefeitura para ficar com o material acústico das arenas olímpicas desmontadas pela Rio-Urbe. Já o Bangu Atlético Clube vai ficar com as ferragens e com a antiga cobertura do ginásio aquático para expandir sua sede. Quando os equipamentos foram feitos para os Jogos de 2016, a intenção era justamente que o material fosse reaproveitado posteriormente.