Vera Lins (PP), residente da Comissão de Defesa do Consumidor da CâmaraDivulgação

Publicado 10/08/2022 15:20

A presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara, vereadora Vera Lins (PP), alertou para os cuidados que os consumidores devem tomar na hora de comprar em lojas e pela internet. Já nas vésperas do dia dos pais, a expectativa do comércio é que a data movimente cerca de R$ 24 bilhões, 8% a mais do que em 2021.

“É importante que o consumidor observe alguns detalhes antes da compra, por exemplo: se a etiqueta do produto traz a marca do fabricante, o CNPJ da empresa, a composição do tecido e os cuidados de conservação e lavagem. Vale lembrar que, por causa da pirataria, o aconselhável é que se compre somente em lojas e sites legalizados. Além disso, nunca pode-se esquecer de exigir a nota fiscal, pois ela é a principal garantia caso haja algum tipo de problema”, explicou a parlamentar.

Vera ressalta ainda que é necessário ter “atenção redobrada” com sites oferecendo preços muito reduzidos, pois pode ser uma armadilha: o produto pode ser falsificado ou nunca chegar ao comprador. O mais importante, segundo ela, é ter tudo registrado sobre a compra.

“Você pode fazer um print da página como prova de que comprou naquele endereço. Além disso, o consumidor tem sete dias para fazer a devolução, independente do motivo. É um direito desistir da compra que não foi feita na loja, e sim por telefone ou internet. E se a entrega do produto demorar mais que trinta dias, ele pode pedir uma indenização por danos morais”, completou.