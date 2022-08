Os pilotos do Rio serão cadastrados no programa até 31 de julho - Tânia Rêgo/Agência Brasil

Os pilotos do Rio serão cadastrados no programa até 31 de julhoTânia Rêgo/Agência Brasil

Publicado 09/08/2022 16:47

O projeto que prevê a criação de uma linha de crédito de R$ 80 mil para os taxistas adquirirem novos veículos saiu da pauta da Assembleia Legislativa do Rio desta terça-feira (9) após receber emendas. A votação retornará à Casa daqui a uma semana, no dia 16.

A emenda mais polêmica — inclusive, vaiada pelos taxistas que ocupavam as galerias — foi a que propôs a extensão do empréstimo da AgeRio aos motoristas autônomos e de aplicativos, de autoria do deputado Alexandre Freitas (Podemos).