Audiência Pública sobre o Plano Diretor na Câmara do RioEduardo Barreto / CMRJ

Publicado 09/08/2022 07:00

A Comissão Especial do Plano Diretor vai discutir uma das principais demandas dos produtores agrícolas da Zona Oeste: o reconhecimento de propriedades rurais. Presidente do colegiado, Rafael Aloisio Freitas explica que, sem a definição de qual órgão deve certificar o terreno, o produtor acaba pagando IPTU em vez do ITR (Imposto Territorial Rural) — mais barato. "É como pagar R$ 130 mil de IPTU pra produzir o alface vendido a R$ 1,50".