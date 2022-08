O ex-presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello - Estefan Radovicz / Agência O

Publicado 07/08/2022 11:00

O ex-presidente do Flamengo Eduardo Bandeira de Mello está animado com a candidatura: em toda a carreira na política partidária, esta vai ser a primeira vez que ele terá tempo de TV — as duas tentativas anteriores foram pela pequena Rede. E no PSB, o homem acabou ficando com um número de urna do tipo chiclete que até já tem grito de torcida. Como convém ao futebol, impublicável.