Diretor do Degase, Victor Hugo Poubel, assina acordo com a UnicefDivulgação

Publicado 06/08/2022 11:00

O sistema que cuida dos menores infratores, o Degase, fechou uma parceria internacional. O Unicef, braço da ONU para promover os direitos das crianças, assinou um acordo de cooperação técnica para prestar apoio e atendimento aos socioeducandos. E as ações já saem do papel na segunda-feira, com a Semana do Bebê. O órgão estará presente, oferecendo palestras aos jovens.